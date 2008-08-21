Регионалы помнят, как КС заявлял, что «два плюс один - это два»

Авторы конституционного представления по делу о легитимности существования коалиции считают, что сокращение количества членов коалиции должно привести к прекращению ее деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель субъекта права на конституционное представление народный депутат Украины Елена ЛУКАШ (фракция Партии регионов) в интервью журналистам во время перерыва в пленарном заседании Конституционного Суда Украины, который сегодня начал рассмотрение дела о представлении 105 народных депутатов относительно принципов существования коалиции.

По словам Е.ЛУКАШ, авторы представления считают, что сокращение количества членов коалиции до числа меньше 226, является основанием для прекращения деятельности такой коалиции.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможного вердикта КС, Е.ЛУКАШ отметила, что КС «принимал разные решения». По ее словам, это было, в частности, решение, когда КС говорил, что «два плюс один - это два», то есть, речь идет о решении по делу о втором сроке президентства Леонида КУЧМЫ, но были и решения, которые принимались «в интересах народа».

Как сообщал УНИАН, 105 народных депутатов обратились в КС с просьбой дать разъяснение термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального количественного состава коалиции. Кроме того, они просят дать официальное разъяснение термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального количественного состава коалиции.

Депутаты поясняют необходимость рассмотрения конституционного представления тем, что 6 июня 2008 года председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК зачитал заявления народных депутатов Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) и Игоря РЫБАКОВА (фракция Блока Юлии Тимошенко) о выходе из коалиции, и в результате численность коалиции стала меньше, чем определено Конституцией Украины.