Украина находится в опасной зоне вакуума безопасности - вице-премьер

Украина находится в настоящее время в зоне вакуума безопасности, а последние события в Грузии засвидетельствовали, что это – крайне опасно. Об этом вице-премьер Украины Григорий Немыря заявил в интервью влиятельной немецкой газете «Die Zeit».

Европа должна крайне серьезно воспринять тревожные сигналы, которые поступают в последнее время с Кавказа, отметил вице-премьер Немыря в интервью «Die Zeit». Он призвал Европу серьезно отнестись к знакам тревоги, поступающих со стороны России. Политик от Блока Юлии Тимошенко утверждает: украинское правительство намерено в ближайшее время закрепить формальные связи с европейской политикой безопасности и обороны. Вице-премьер конкретизировал свое виденье сотрудничества с ЕС: безопасность означает не только жесткую безопасность – для Украины, например, частью этой политики мог бы быть договор о свободной торговле с ЕС, отметил Немыря. По его мнению, это гарантировало бы, что для России было бы контрпродуктивно применять любые формы силового давления. Конкретнее о том, как видит последующее сотрудничество с Евросоюзом правительство в Киеве, будет идти речь на саммите Украина-ЕС, который состоится 9 сентября во французском Эвиане.

Немецкая волна