Тимошенко про Ющенко, единство, душу, сердце и свои амбиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее личные амбиции не помешают выдвижению единого кандидата от демократической коалиции на президентских выборах. Об этом она заявила сегодня на открытии ІХ Конгресса Всемирного конгресса украинцев в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер заверила в своей преданности коалиции „душей, сердцем”. Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что сделает все от нее зависящее для сохранения демократического курса государства: „Я хочу, чтобы вы меня услышали, никакие мои амбиции - мои личные или моей политической команды - этого единства не разрушат”.

По ее словам, с 2004 года начался новой отсчет страны, когда „мы имеем демократического Президента, демократический парламент, демократическое большинство, демократическое правительство”. Премьер выразила уверенность в необратимости этого курса.

Говоря о следующих президентских выборах в 2010 году, Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что „ее амбиции не разрушат единство кандидата от демократической коалиции, не разрушат нашей стратегии, которую мы избрали в 2004 году".

Премьер также отметила, что с уважением относится к Президенту Виктору ЮЩЕНКО. "Я с огромным уважением отношусь к Президенту", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО снова подчеркнула отметила необходимость сохранить единство демократической коалиции. „Несмотря на всю сложную ситуацию в нашем демократическом лагере, мы обязаны сохранить единство демократической коалиции, усиливать его, преумножать ее силы, сделать так, чтобы она вернулась к нормальной, стабильной работе", - сказала глава правительства, прибавив, что „единство демократической команды и ее работоспособность - это и есть практически залог сохранения нашего курса”.