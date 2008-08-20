«Пора» заявляет, что ФСБ готовит провокации от ее имени

Всеукраинская общественная организация «Гражданская кампания Пора» заявляет о провокациях со стороны ФСБ, которые готовятся российскими спецслужбами от имени “Поры”.

Как сообщили УНИАН в “Поре”, по словам один из ее лидеров Андрея ЮСОВА, «на протяжении нескольких дней к нам поступает информация о том, что на территории Западной Украины люди, которые представляются руководителями так называемых мобилизационных групп “Поры”, приглашают мужчин от 16 до 50 лет записываться добровольцами в отряды для участия в боевых операциях на территории непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии против российских войск на стороне Грузии».

В то же время А.ЮСОВ заметил, что за участие в боевых операциях гражданам предлагается материальное вознаграждение в размере 3000 у.е. в месяц, а также полное обеспечение амуницией и вооружением.

«Мы, конечно, не можем доказать, что к этим провокационным действиям имеют отношение российские спецслужбы, однако, учитывая регулярные обвинения российской стороны об участии украинцев в боевых действиях на Кавказе, все эти события легко соединяются в одну цепь», - сказал он.

По словам А.ЮСОВА, «Гражданская кампания Пора» категорически заявляет о том, что действует только ненасильственными методами и к провокациям в Западной Украине не имеет никакого отношения.

«Мы предостерегаем граждан избегать контактов с людьми, которые будут обращаться к ним с подобными предложениями, а также немедленно сообщать о таких случаях в правоохранительные органы и в офис «Гражданской кампании Пора» в Киеве», - сказал он.