Минобороны все еще предлагает Москве купить ракетный крейсер „Украина”

Министр обороны Украины Юрийсотмечает, что на переговорах по продаже России ракетного крейсера „Украина” пока еще отсутствует „какая-то конкретика”.

Отвечая сегодня в Севастополе в прямом эфире телеканала „Бриз” на вопрос относительно дальнейшей судьбы недостроенного ракетного крейсера „Украина”, министр сказал: „Мы ведем переговорный процесс с Министерством обороны Российской Федерации на предмет того, чтобы Россия закупила этот корабль”.

Однако, добавил он, „пока еще, скажем так, конкретики какой-то по крейсеру „Украина”, такой, например, как мы достигли две недели назад на переговорах с делегацией Минобороны Российской Федерации по Антонову-70, мы еще не достигли”.

Кроме того, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, такому кораблю, как крейсер „Украина”, который является однотипным с крейсером „Москва” ЧФ РФ, „в Черном море нечего делать, он должен работать в океане”, и поэтому подобный корабль не является целесообразным для Украины.

Отвечая на реплику ведущего: „Но россияне аналогичный корабль используют”, Ю.ЕХАНУРОВ отметил: „У них свое виденье. Большая страна, много морей и океанов...”.

В то же время, как отметил министр, „мы сейчас работаем над проектированием фрегатов, мы полностью оплатили и завершили эскизные проекты, сейчас идет проектирование. И в середине следующего года проект (разработка проекта - УНИАН) будет закончен”. „Мы ведем переговорный процесс со многими фирмами мира по поводу участия в строительстве наших будущих украинских фрегатов”, - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр обороны выразил сожаление, что на сегодняшний день украинский флот не получает на свое развитие столько средств, „сколько хотелось бы”. Вместе с тем, сказал Ю.ЕХАНУРОВ, „украинские военные моряки все же чувствуют внимание к себе, и я очень рад, что они неплохо справляются со своими заданиями: посмотрите, сколько учений в этом году было. Очень серьезная работа была в Средиземном море, в операции „Активные усилия”, сейчас будут учения „Морской узел”. Целый ряд учений показывает, что украинские военные моряки на хорошем уровне”.

Справка УНИАН. Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Украина», который более 20 лет строится в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Его техническая готовность составляет 96%. Неоднократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС ВС Украины и дважды расформировывался. Для окончательной достройки крейсера необходимо около 30 млн. долларов.

Экс-министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО ранее сообщал, что Минобороны на содержание крейсера «Украина» тратит ежегодно около 5 млн. грн. «Он не введен, и не будет введен в боевой состав Военно-морских Сил, да еще и отнимает ресурсы от выполнения других заданий», - отметил экс-министр.