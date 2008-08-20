Украина и Грузия должны получить ПДЧ в декабре - Бесеску

Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ убежден, что Украина и Грузия имеют достаточно времени до декабрьского саммита НАТО, чтобы подготовиться к предоставлению им Плана действий относительно членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО после их встречи в Киеве.

Т.БЕСЕСКУ подчеркнул, что Румыния имеет неизменную позицию относительно необходимости предоставления Украине и Грузии ПДЧ в НАТО.

Он считает, что на декабрьской встрече министров иностранных дел (стран-членов НАТО) Украина и Грузия должны получить ПДЧ для того, чтобы они начали готовиться ко вступлению в Альянс.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина заинтересована в усилении региональной безопасности, которую может обеспечить интеграция государства к коллективной системе безопасности.

Он выразил убеждение, что сегодня украинское общество, украинский политикум должны консолидироваться для того, чтобы иметь более надежную формулу безопасности.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО. На нем Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО.