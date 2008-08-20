Ехануров от полетов над Крещатиком не откажется

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что самолеты военной авиации примут участие в параде войск на День Независимости и пролетят над Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Ю.ЕХАНУРОВ сегодня во время рабочей поездки в Севастополь.

«На сегодняшний день Минобороны решает некоторые технические вопросы относительно этого», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также сообщил, что сегодня самолеты и вертолеты, которые будут принимать участие в параде, осуществили тренировочный полет над Киевом.

Как сообщал УНИАН, во время подготовки парада в Киеве представители столичной горгосадминистрации и Минобороны обсуждали вопрос пролета авиатехники, однако КГГА не поддержала это предложение оборонного ведомства и согласовала военный парад без пролета самолетов.

Сегодня, 20 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “Об обеспечении безопасности граждан во время проведения парада войск в честь 17-й годовщины Независимости Украины”.

Согласно документу, глава государства поручил Минобороны при участии КГГА принять исчерпывающие меры для безусловного обеспечения безопасности граждан во время проведения в Киеве парада войск, подготовки к нему, в частности, практических тренировок в районе его проведения, в том числе во время пролетов 30 единиц летательных аппаратов ВСУ.

Также Президент постановил запретить демонстрацию технических возможностей летательных аппаратов во время подготовки (тренировок) и проведения парада.