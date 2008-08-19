Украинские граждане с российскими паспортами - это вопрос безопасности

Первый командующий Военно-Морскими силами Украины, представитель Украинской народной партии Борис КОЖИН призывает руководство Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел обеспечить соблюдение законодательства о недопустимости двойного гражданства.

Об этом говорится в комментарии Б.КОЖИНА, текст которого передан УНИАН пресс-службой Украинской народной партии.

“Обеспечение выполнения Конституции и законодательства Украины входит в компетенцию правоохранительных органов, в первую очередь Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, поэтому, когда есть угроза их нарушения, эти ведомства должны действовать совместно”, - отметил Б.КОЖИН.

По его словам, “В.НАЛИВАЙЧЕНКО (руководитель СБУ - УНИАН) и Ю.ЛУЦЕНКО (глава МВД - УНИАН) должны не делить права и обязанности, а обеспечить соблюдение Конституции Украины о недопущении двойного гражданства”.

По убеждению Б.КОЖИНА, “события в Грузии, где одной из причин конфликта стал тот факт, что около 90% населения Южной Осетии были гражданами Российской Федерации, свидетельствуют, что существование двойного гражданства на территории Украины – это вопрос национальной безопасности, а это уже непосредственная юрисдикция СБУ”.

Б.КОЖИН подчеркнул, что подобные вопросы должны находиться под контролем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, он отметил, что, по его данным, сегодня в Севастополе около 40 тысяч жителей имеют двойное гражданство. Учитывая это, Б.КОЖИН настаивает на создании “специальной комиссии для изучения вопроса о получении гражданами Украины российских паспортов”.

“Поскольку двойное гражданство в Украине запрещено законодательно, к этой работе должна быть привлечена также Генпрокуратура», - считает Б.КОЖИН.