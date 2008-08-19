Колесников не хочет идти на войну из-за какого-то маразматика

События на Кавказе не несут никакой угрозы суверенитету Украины.

С таким заявлением выступил во вторник народный депутат от Партии регионов Борис Колесников, сообщает Украинская правдасо ссылкой на "Остров".

"Вообще нет никаких предпосылок. Нужно крепить свою обороноспособность страны. Для этого нужно выделять миллиарды долларов, не собирать какие-то программы, чтобы потом что-то украсть, а должны бать целевые проекты в области обороны", - сказал он донецким журналистам.

Он обрисовал пути укрепления обороноспособности Украины: "Нейтральный статус, зарплата офицеров европейского уровня, зарплата контрактников европейского уровня и мощнейшее вооружение – это путь Украины".

Он подчеркнул, что Украина в состоянии обеспечивать себя современным оружием.

"Украина, по большому счету, не выпускает только истребительную авиацию", - отметил политик.

По мнению господина Колесникова, в настоящее время мир является высшей ценностью украинцев.

"Втягиваться в любой военный блок, чтобы потом из-за какого-то маразматического политика идти в войну – это маразм", - резюмировал народный депутат.