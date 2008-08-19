У Тимошенко обещают вслед за Ющенко подписать правила для ЧФ РФ

Кабинет Министров в ближайшее время приведет в соответствие с указом Президента Украины нормативные акты о пересечении государственной границы военнослужащими и кораблями Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО во время он-лайн конференции на сайте «Главред».

«Речь идет о том, что в соответствии с указом Президента Кабмин в ближайшее время примет соответствующие документы и приведет в соответствие с этим указом все свои нормативные акты. В этих документах будет прописан механизм выхода и захода кораблей ЧФ РФ в Украину», - сказал он.

По словам министра, до тех пор для кораблей ЧФ РФ будут действовать предыдущие условия. «Думаю, что те корабли, которые вышли из Севастополя до подписания указов, будут подпадать под действие предыдущих нормотворческих документов», - добавил В.ОГРЫЗКО.

В то же время он отметил, что если иностранные военные формирования принимают участие в конфликтах, то это создает проблемы для национальной безопасности Украины, и украинская сторона не может не реагировать на них.

Министр также заверил, что, «безусловно, никаких минных заграждений и военных столкновений не будет, об этом даже нельзя говорить».

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командование флота не позже чем за 72 часа направляет через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.

В таком сообщении обязательно указываются сведения о наличии на таких военных кораблях или самолетах транспортируемых лиц, вооружения, боеприпасов и взрывоопасных веществ, военного имущества и оборудования.

В случае получения согласия командование ЧФ информирует не позже чем за одни сутки до пересечения государственной границы штаб Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и соответствующий таможенный орган Украины.

В случае невыполнения отмеченных требований службы государственных контрольных органов Украины безотлагательно информируют об этом Министерстве иностранных дел Украины и могут от имени Украины требовать от военного корабля или самолета ЧФ немедленно покинуть внутренние воды и территориальное море Украины или ее воздушное пространство.