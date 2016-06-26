Часть лиц из списков "черной бухгалтерии" Партии регионов уже установлена – Сытник

Часть лиц из списков так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов уже установлена, с ними на сегодняшний день проводятся допросы.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил в эфире одного из телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-центре бюро.

Читайте такжеНАБУ допросило Лукаш по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

«Часть лиц из числа упомянутых в списках («черной бухгалтерии» Партии регионов – УНИАН), предоставленных НАБУ Виктором Трепаком и Сергеем Лещенко, установлена, продолжаются допросы. Другие лица устанавливаются», - сказал Сытник.

По его словам, на основе материалов данного уголовного производства сформирован электронный реестр информации.

Также директор бюро сообщил, что в настоящее время продолжается сбор образцов почерков лиц, упомянутых в списках, продолжается графологическая экспертиза, устанавливаются расходы, возле которых стоит подпись конкретного лица.

Вместе с тем Сытник отметил, что никто из лиц, которые заявляли о подделке их подписей в списках так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов, так и не пришел в НАБУ, чтобы добровольно предоставить образцы своего почерка детективам.

«Не пришли доказать свою непричастность даже те, кто с трибуны парламента кричал, что их фамилии в списках ненастоящие», – подчеркнул директор бюро.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых фигурирует и руководитель ЦИК Михаил Охендовский.

13 июня в НАБУ вызывали заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеру. Также, по данным антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, вызваны на допрос и председатель ЦИК Охендовский и заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.