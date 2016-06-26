В Одесской области правоохранители изъяли контрафактные сигареты стоимостью 3 млн грн
В Одесской области правоохранители ликвидировали канал поставки в Украину контрафактных табачных изделий, изъяты сигареты стоимостью 3 млн грн.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, операцию провели специалисты прокуратуры и полиции.
«В ходе спецоперации обнаружен и задержан автомобиль Renault, белого цвета, в котором находились контрафактные табачные изделия с поддельными марками акцизного налога Украины, без каких-либо документов, подтверждающих соответствие и качество продукции», - отметили в главке.
Согласно товарно-транспортной накладной, данный груз значился как товары народного потребления.
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Во время проведения санкционированного обыска в кузове автомобиля было обнаружено более 16 тыс. блоков сигарет без марок акцизного налога. Стоимость товара - свыше 3 млн грн.
В отделе добавили, что сотрудниками управления защиты экономики установлено, что указанные табачные изделия накапливались в отдельных складских помещениях с целью дальнейшей поставки в страны ЕС, путем контрабандного транзита по поддельным сопроводительным документам под видом товаров народного потребления.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств указанного события.
23 июня было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК Украины (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов гослотереи).