Кравчук не понимает, почему Тимошенко пытаются сделать врагом Украины

Обвинение Секретариата Президента Украины в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в предательстве национальных интересов является признаком катастрофы украинской политической элиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не понимаю, почему сегодня премьер-министра делают врагом Украины. Более того, это делается старыми методами, опять привлекая для этого МЕДВЕДЧУКА, СУРКИСА, КЛЮЕВА. И КУЧМУ туда приплели», - сказал Л.КРАВЧУК.

При этом он отметил, что за такие действия, которые, «вероятно, согласованы с главой государства», необходимо нести ответственность. В связи с этим Л.КРАВЧУК предположил, что это является одним из шагов борьбы за президентское кресло. При этом он отметил, что это является очень примитивным способом поиска путей к президентству.

«Я не верю в такой примитив», - сказал Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий, касающихся пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК», говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.

«Работа предвыборного штаба уже фактически начата. К ней привлекаются украинские финансово-промышленные группы, которые уже успели отметиться на поддержке пророссийского проекта в 2004 году. Находясь с ближайшим окружением на Сардинии, ТИМОШЕНКО сзывает под свои знамена «вчерашних», которые стремятся к реваншу во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Недавно, по личному приглашению ТИМОШЕНКО Ю.В., к ним присоединился и КУЧМА Л.Д., прилетев в субботу на Сардинию», - заявил заместитель главы Секретариата Президента.