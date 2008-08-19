Украинским политикам советуют не горячиться с заявлениями

Премьер-министра Юлию Тимошенко обвиняют в политической коррупции и заговоре с Россией. С такими заявлениями в понедельник выступил заместитель главы секретариата президента Андрей Кислинский. В интервью «Немецкой волне» эксперт немецкого фонда «Наука и политика» Райнер Линднер посоветовал украинским политикам не горячиться с такими громкими заявлениями:

«Теперь много спекулируют вокруг того, какие договоренности и с кем могли иметь место. Поэтому я бы не стал говорить о каких-то конкретных соглашениях между Тимошенко и Москвой. Мы не должны забывать, что сама Юлия Тимошенко и ее окружение всегда очень четко выступали за западную интеграцию Украины. Да и для России, я думаю, в настоящее время речь идет не столько о том, кто станет следующим украинским президентом, сколько об украинской территории, в частности Крыме, насколько Россия может усилить здесь свои претензии. Думаю, эти вопросы - значительно глубже и более принципиальные. Поэтому эти суммы на какой-то предвыборный проект, которые уже якобы подсчитали, и должности, которые уже раздали, я бы опять таки отнес к разряду политических спекуляций, которые отдельные должностные лица распространяют через СМИ во время отпусков», - прокомментировал Райнер Линднер.