Сегодня в Украине начнется отбор города, в котором пройдет Евровидение-2017

Об этом объявит глава Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины, передает ТСН.

По предварительным данным, на проведение музыкального конкурса претендуют пять городов - Киев, Львов, Одесса, Днепр и Херсон.

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К слову, ранее министр культуры Евгений Нищук выразил уверенность, что именно Киев прекрасно справится с проведением Евровидения в следующем году

"На сегодня Киев, как нам кажется, наиболее подготовлен в этом плане. В ближайшее время Украина получит пакет документов с основными условиями проведения конкурса, тогда будет понятнее что и к чему, - говорит Нищук. - Судя по масштабам шоу, которое я увидел на "Глобен Арене", логистически больше всего для проведения Евровидения в Украине подходит киевский НСК "Олимпийский".

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 16 и 18 мая, финал - 20 мая.