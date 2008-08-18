Заместитель Балоги уйдет только когда его отпустит Ющенко

По состоянию на 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ находится в отпуске, который начался 28 июля и будет продолжаться до 6 сентября с.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, вопрос отставки А.ЧАЛОГО с должности заместителя главы президентского Секретариата предварительно обсуждался им с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ и был принят к сведению.

Окончательное решение этого кадрового вопроса будет принято Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО после завершения отпуска А.ЧАЛОГО.

Как сообщал УНИАН, газета “Коммерсант-Украина (№143 от 18 августа)” со ссылкой на источники в Секретариате Президента написала, что заместитель главы Секретариата Президента Украины А.ЧАЛЫЙ подал заявление об отставке.