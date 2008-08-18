Заместитель Балоги уйдет только когда его отпустит Ющенко
18:29, 18 августа 2008Политика
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Глава СП заявление принял к сведению
|Александр ЧАЛЫЙ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, вопрос отставки А.ЧАЛОГО с должности заместителя главы президентского Секретариата предварительно обсуждался им с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ и был принят к сведению.
Окончательное решение этого кадрового вопроса будет принято Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО после завершения отпуска А.ЧАЛОГО.
Как сообщал УНИАН, газета “Коммерсант-Украина (№143 от 18 августа)” со ссылкой на источники в Секретариате Президента написала, что заместитель главы Секретариата Президента Украины А.ЧАЛЫЙ подал заявление об отставке.
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