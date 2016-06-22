Нуланд прибыла в Киев обсудить "Минск-2"

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Украине.

«Нуланд прибыла в Киев около 13.00», - отметил собеседник агентства.

Ожидается, что в Киеве Нуланд обсудит с представителями украинских властей ситуацию на востоке страны, реализацию Минских соглашений, а также вопросы двусторонних отношений.

Сегодня в 15.15 запланирована встреча Нуланд с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

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Кроме того, запланированы встречи помощника госсекретаря США с представителями украинского правительства и Администрации президента Украины, однако УНИАН в настоящее время официально не подтверждают эту информацию.