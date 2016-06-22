Нуланд прибыла в Киев обсудить "Минск-2"
14:34, 22 июня 2016Политика
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Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сегодня прибыла с визитом в Киев.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в посольстве США в Украине.
«Нуланд прибыла в Киев около 13.00», - отметил собеседник агентства.
Ожидается, что в Киеве Нуланд обсудит с представителями украинских властей ситуацию на востоке страны, реализацию Минских соглашений, а также вопросы двусторонних отношений.
Сегодня в 15.15 запланирована встреча Нуланд с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.
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Кроме того, запланированы встречи помощника госсекретаря США с представителями украинского правительства и Администрации президента Украины, однако УНИАН в настоящее время официально не подтверждают эту информацию.
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