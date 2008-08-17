Тимошенко получила на орехи от Ющенко: такие мосты делали за три дня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал то, что правительство до сих пор полностью не профинансировало восстановительные работы в пострадавших в результате наводнения регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения с жителями села Галич под Ивано-Франковском.

В.ЮЩЕНКО привел пример по Ивано-Франковской области, где из предусмотренных свыше 350 млн. грн. на восстановление мостов выделено лишь 50 млн. грн.

“Когда же, как не сейчас, работать, в ноябре будет поздно”, - отметил Президент.

Он сказал, что его разочаровало то, как ведутся восстановительные работы, в частности, в сфере дорожного строительства.

По словам В.ЮЩЕНКО, за три недели, прошедшие после наводнения, из почти 400 разрушенных мостов в Ивано-Франковской области восстановлены лишь 15%.

«Гуцулы такие мосты делали за три дня вчетвером», - сказал Президент, призывая общественность также приобщиться к восстановительным работам, где это возможно.

В.ЮЩЕНКО поделился собственными впечатлениями от поездки по автодороге в Верховинский район Прикарпатья. Он раскритиковал то, что эта дорога, соединяющая 18 сел с автодорогами, сегодня не функционирует, и на ней стоит лишь один бульдозер. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что тратятся большие средства на доставку в эти села необходимых продуктов вертолетами.

Президент сообщил, что сегодня на совещании в Ивано-Франковске он заслушает доклады шести губернаторов о том, как осуществляется финансирование восстановительных работ, где есть задержки и прочее.

«Мне стыдно, что объектное финансирование, начиная от мостов, дорог, еще не утверждено правительством. Убежден, так не работают в режиме стихийного бедствия», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, чято существует множество выводов, о которых он сегодня поставит в известность председателей администраций и общественность.