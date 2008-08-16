Райс поблагодарила Ющенко

В сентябре Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время которой состоится украинско-американская встреча на высшем уровне.

Об этом шла речь во время сегодняшнего телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и Госсекретаря США Кондолизы РАЙС, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, в соответствии с сообщением, 16 августа К.РАЙС после пребывания в Грузии инициировала телефонный разговор с В.ЮЩЕНКО, в ходе которого они обменялись мнениями о ситуации вокруг Грузии.

Было подтверждено, что одним из главных принципов урегулирования конфликта должно быть обеспечение территориальной целостности Грузии. К.РАЙС выразила благодарность Президенту Украины за инициативные шаги Украины, которые способствовали прекращению огня и нормализации ситуации в зоне конфликта.

Стороны отметили необходимость дальнейшего урегулирования конфликта на основе принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Было отмечено, что ситуация вокруг Грузии засвидетельствовала необходимость более глубокого изучения проблем системы обеспечения стабильности и безопасности в Европе.

Собеседники также обсудили вопрос подготовки к проведению украинско-американской встречи на высшем уровне во время участия Президента Украины В.ЮЩЕНКО в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года.