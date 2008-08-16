Чета Ющенко посетит Ивано-Франковскую область

Завтра, 17 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, в Верховинском районе Ивано-Франковской области президентская чета ознакомится с ходом ликвидации последствий стихийного бедствия и пообщаются с жителями Верховинского района.

Также в этот день Президент Украины в Ивано-Франковске проведет совещание относительно ситуации в районах, пострадавших от стихии 23-27 июля.

В свою очередь, Е.ЮЩЕНКО в одном из сел Ивано-Франковской области даст пресс-конференцию относительно оказания помощи пострадавшим от последствий стихии в западных областях Украины.