Ющенко не приедет на Сорочинскую ярмарку

Поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Сорочинскую ярмарку, запланированная на сегодня, отменена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

«Визит отменен. Причины нам не объясняли. Просто позвонили из Секретариата Президента и довели эту информацию»,- сказал представитель пресс-службы ОГА.

Как сообщалось, ранее В.ЮЩЕНКО ожидали на официальном открытии ярмарки 14 августа. В тот же день губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ заявил, что поездка перенесена, и 16 августа Президент посетит ярмарку в частном порядке.

Национальная Сорочинская ярмарка-2008 проходит в Больших Сорочинцах с 13 по 17 августа. В ней участвуют свыше 290 предприятий области, Украины и стран СНГ, а также многочисленные частные предприниматели, народные мастера.