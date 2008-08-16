Гриценко советует Ющенко не ставить НАТО в неудобное положение

Украине стоит отозвать свою заявку на ПДЧ из штаб-квартиры НАТО, поскольку в стране не проводятся необходимые для вступления в альянс реформы, считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели» (№ 30 (709) 16-22 августа 2008).

«Формальное принятие или не принятие решения о предоставлении Украине ПДЧ в декабре является для нас не принципиальным, - заявил народный депутат. – На месте ЮЩЕНКО я бы отозвал заявку Украины на получение ПДЧ из штаб-квартиры НАТО. Но при этом обеспечил реальное выполнение Украиной ПДЧ без всяких решений НАТО, они не обязательны».

По мнению А.ГРИЦЕНКА, Украине необходимо принять собственный ПДЧ, касающийся различных сфер государственного управления, и скрупулезно его выполнять.

«Если на то пошло, то программа правительства «Украинский прорыв» и есть ПДЧ в видении нынешнего правительства», - заявил депутат.

В то же время в условиях системного кризиса власти в Украине дипломатические усилия, направленные на получение ПДЧ в НАТО, лишь ставят лидеров Альянса в щекотливое дипломатическое положение, считает А.ГРИЦЕНКО.

«Давайте не ставить Альянс в неудобное положение, - заявил он. - Не нужно перекладывать на Европу свои проблемы».

По мнению депутата, фактическое соответствие требованиям и стандартам НАТО гораздо сильнее влияет на возможность вступления в Альянс, нежели наличие или отсутствие ПДЧ.

«Многие страны стали членами НАТО без всякого ПДЧ. И сегодня есть европейские государства - не члены НАТО, которые не собирались и не будут выполнять ПДЧ. Но благодаря эффективной внутренней и внешней политике могут быть приняты в Альянс в любой момент, как только подадут заявку», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.