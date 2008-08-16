Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что конфликт в Грузии изменит мировой порядок, однако рано говорить о попытке России вернуть статус супердержавы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил на пресс-конференции в Житомире, комментируя по просьбе УНИАН сегодняшнее заявление министра обороны США Роберта ГЕЙТСА о попытке России вернуть себе статус супердержавы.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что причины конфликта на Кавказе будут рассматриваться по-разному.

"Конечно, конфликт на Кавказе - это конфликт, который будут рассматривать аналитики со всех сторон, в том числе с точки зрения энергетической сферы, поскольку на Кавказе проходят нефтяные и газовые трубопроводы", - сказал министр обороны Украины.

При этом он высказал мнение, что упомянутый конфликт "изменит мировой порядок".

"Конечно, это будет предметом большого внимания. И то, что и США, и Евросоюз, и Россия сейчас вступили в переговорный процесс, является свидетельством того, что речь идет о событии серьезного масштаба, которое будет иметь долгое продолжение, и мировой порядок после него немножко изменится. В какую сторону - увидим, пока еще рано об этом говорить. Нам нужно делать свои украинские выводы, и в любом случае я очень хотел бы, чтобы каждый украинец сделал вывод, что нужно иметь сильные Вооруженные силы", - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.