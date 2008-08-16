Райс: американская ПРО в Польше направлена против Ирана, а не России

Элементы американской ПРО в Польше направлены против опасностей со стороны Ирана, а не против России. Об этом заявила Госсекретарь США Кондолиза РАЙС в пятницу на совместном брифинге с президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ в Тбилиси, передают «Подробности».

По ее словам, Польша - свободное демократическое государство, к тому же союзник США, и "мы имели полное право подписать двустороннее соглашение о размещении там систем ПРО".

"Мы пытались работать в этом отношении с Россией, дважды там был министр обороны ГЕЙТС. Мы хотели пояснить, что системы ПРО направлены против опасности, которую представляет Иран. И они не направлены против России", - подчеркнула К.РАЙС.

Ранее президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что размещение ПРО в Европе направлено против России. "Размещение новых сил ПРО в Европе имеет своей целью Российскую Федерацию. И момент для этого выбран соответствующий. Поэтому сказки про сдерживание каких-то государств-изгоев с помощью этих средств не работают", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции в пятницу в Сочи.