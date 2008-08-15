Корабли ЧФ возвращаются от берегов Грузии в Севастополь

Корабли Черноморского флота Российской Федерации выполнили все поставленные перед ними боевые задачи и возвращаются от берегов Грузии на свои базы в Севастополе и Новороссийске.

Об этом заявил сегодня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Николай УВАРОВ, передает Gazeta.ru.

Согласно сообщению, «в группировку кораблей ЧФ в районе проведения операции по принуждению Грузии к миру на море входили ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Сметливый», три больших десантных корабля, а также малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и суда обеспечения».

«Часть кораблей уже вернулась в Севастополь, часть кораблей вернулась в Новороссийск», - сказал генерал. Он подчеркнул, что морская часть операции, как и сухопутная, завершена. Однако некоторые корабли, задействованные в операции, пока находятся в восточной части Черного моря.