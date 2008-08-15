Президенты Украины и Латвии обсудили ситуацию в Грузии

Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО и Латвии Валдис ЗАТЛЕРС высказались за необходимость участия многосторонних миротворческих сил в зоне южноосетинского конфликта.

Об этом шла речь во время их сегодняшней телефонной беседы, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В ходе беседы президенты Украины и Латвии обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности выполнение договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита В.ЗАТЛЕРСА в Украину 25-27 июня 2008 года.

Главное внимание собеседники уделили обмену мнениями относительно ситуации вокруг Грузии и мероприятий по ее урегулированию. Была подчеркнута необходимость скорейшего принятия резолюции Совета Безопасности ООН, обязательным элементом которой было бы подтверждение суверенитета и территориальной целостности Грузии. Главы обоих государств высказались за необходимость участия в зоне южноосетинского конфликта многосторонних миротворческих сил.

В.ЮЩЕНКО и В.ЗАТЛЕРС договорились продолжить консультации по вопросам урегулирования ситуации в Грузии с лидерами других государств.