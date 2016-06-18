Силовики предотвратили около 300 терактов – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня во время выступления в учебном центре Нацгвардии в Киевской области.

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«У нас возникали другие вызовы, когда противник пытается дестабилизировать ситуацию в стране изнутри, и об интенсивности этих усилий свидетельствует тот факт, что уже почти 300 террористических актов было предотвращено силовыми структурами Украины: СБУ, Нацполицией и Нацгвардией», - заявил он.

«Могу сказать, как верховный главнокомандующий, я хотел бы поблагодарить командующего Нацгвардии генерал-лейтенанта Аллерова за образцовое выполнение поставленных задач, за высокий моральный и боевой дух бойцов Нацгвардии, которые сегодня демонстрируют патриотизм, профессионализм, выучку», - добавил президент.