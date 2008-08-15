У Тимошенко увидели, что Балога нарушил закон Ющенко

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА своим заявлением об отсутствии единой реакции всех ветвей власти на события в Грузии нарушает указ главы государства, которым только Президент и министр иностранных дел уполномочены делать официальные заявления в сфере внешней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины, специальный представитель правительства в Грузии Григорий НЕМЫРЯ.

«То, что я прочитал, меня, честно говоря, взволновало. Я не думаю, что такими заявлениями можно содействовать выработке целостной, согласованной, скоординированной политики и подхода Украины как государства во время конфликта, который имеет свой генезис, который только что закончил свою активную фазу, но последствия которого еще далеко не урегулированы, и эти последствия будут иметь значение и для Украины – страны, которая имеет длинную границу с Европейским Союзом и имеет на границе один из замороженных конфликтов в Приднестровье», - заявил Г.НЕМЫРЯ.

Кроме того, Г.НЕМЫРЯ отметил, что вначале заявления В.БАЛОГИ говорится о тысячах погибших в Грузии. При этом он отметил, что руководство этой страны не заявляло об этом, а такую информацию подавали российские СМИ, что потом опровергли международные гуманитарные организации.

«Вопрос: какими источниками пользуется руководитель Секретариата, делая такие громкие заявления», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 августа, глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА заявил, что события в Грузии требуют четкой и единой реакции всех ветвей власти Украины.

«При нынешних обстоятельствах абсолютно неприемлемой является линия выжидания и поиска избирательных дивидендов, к которой прибегли отдельные высокие деятели нашей страны. Такая страусиная тактика может закончиться плачевно…», - отмечал В.БАЛОГА.

По его убеждению, “время и ситуация уже давно задает эти закономерные вопросы премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, нашим депутатам и общественным лидерам. Это - вопросы будущего Украины. А ее будущее не может быть заложником тех, кто готов смолчать и проглотить все на свете, только бы провести очередную комбинацию в расчете на будущие президентские выборы”.