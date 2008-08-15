Яценюк просит не разыгрывать карту, которая очень дорого может стоить

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает украинских и российских политиков прекратить спекуляции вокруг Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, так называемого Большого договора.

Как передает корреспондент УНИАНоб этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на брифинге в Симферополе.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что ему непонятна позиция тех политиков, которые спекулируют вокруг этого договора.

Он отметил, что «эта карта (карта, разыгрываемая украинскими и российскими политиками вокруг разрыва Большого договора – УНИАН) потом очень дорого может стоить».

«Это точно не козырная карта», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР отметил, что существуют двухсторонние договоренности между Украиной и Россией, и вопрос о разрыве Большого договора «вообще не должен стоять.

«Это официальная позиция, которая была признана МИДами как России, так и Украины», - подчеркнул глава украинского парламента.