Генпрокуратура сохранит наработки Сакварелидзе – Теличенко

"Очень важно сохранить те наработки, которые сделала группа Сакварелидзе до сих пор. И это обязательно будет сделано. Это первые шаги – идентифицировать людей, с которыми будем работать. Собрать, что было сделано до сих пор, чтобы его не потерять и использовать в будущем", – сказала Валентина Теличенко в эфире радио "Свобода".

Читайте такжеДля изменения приговора Пукачу не было и нет оснований - адвокат Теличенко

Среди своих задач Теличенко называет сохранение в системе профессионалов и возвращение честных работников, которые были вынуждены уйти из прокуратуры.

"Наша задача найти тех, кто еще хотел бы вернуться и использовать их как скрытый потенциал, использовать старшее поколение, которое, возможно, еще до Рината Кузьмина ушло из системы, но сохранило опыт, знание, честь", – говорит заместитель генпрокурора.

На этой неделе генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что известный юрист Валентина Теличенко будет занимать должность заместителя генпрокурора по реформам. По словам Луценко, она будет заниматься проведением новых конкурсов в местные прокуратуры, чтобы туда пришли люди, которые были вне системы, а также реформой академии прокуратуры.