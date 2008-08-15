Тимошенко заметила, что в Украине хорошо учат стрелять

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили Артура АЙВАЗЯНА с завоеванием золотой медали в соревнованиях по пулевой стрельбе на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Президента, в приветствии В.ЮЩЕНКО отметил, что “завоеванная золотая медаль стала подарком миллионам благодарных болельщиков, доказательством того, что у украинских спортсменов есть олимпийская сила духа, желание бороться и умение побеждать”.

Также Президент пожелал спортсмену новых достижений во славу Украины.

В свою очередь, по сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, в поздравительной телеграмме глава правительства отметила, что золотая медаль “убедительно свидетельствует о добрых традициях украинской школы стрельбы и усилении ее позиций на международной спортивной арене”.

“Эта награда особенно весома... для всей национальной команды, потому что досталась в бескомпромиссной борьбе с достойными соперниками”, – говорится в приветствии премьера.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила убеждение, что эта победа добавит уверенности в собственных силах всем украинским олимпийцам, укрепит их веру в дальнейшие победы.

Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх в Пекине Артур АЙВАЗЯН в стрельбе из винтовки на 50 метров с результатом 702,7 балла завоевал вторую золотую медаль для Украины. Второе место в этих соревнованиях занял американец Мэтью ЭММОНС (701,7), третье – у австралийца Ворена ПОТЕНТА (700,5).

А.АЙВАЗЯН уже в третий раз участвует в Олимпийских играх: в 2000 году в Сиднее он занял 5-е место, в 2004 в Афинах был седьмым.

Первую золотую медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине завоевала 14 августа украинская женская сборная по фехтованию на саблях в составе: Галина ПУНДЫК, Ольга ХАРЛАН, Елена ХОМРОВА и Ольга ЖОВНИР.