Президент подписал закон о регистрации лекарств

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства назвал подписание документа неординарным событием, к которому страна шла долгие годы, ведь все время отдельные представители власти, бизнеса и монополисты рынка медицинских препаратов пытались выстроить те или иные барьеры.

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Во время встречи с представителями общественности и активистами, которые присоединились к разработке изменений в Закон "О лекарственных средствах", глава государства подчеркнул, что с вступлением в силу документа государство и общество будут иметь сразу несколько положительных результатов.

"Повысится качество лекарственных средств. Будет создана конкуренция на внутреннем рынке. Будут поступать аналогичные препараты, и за счет конкуренции человек сможет выбирать себе оптимальное соотношение цены и качества", - сказал президент.