При закупке лекарств для больных почечной недостаточностью присвоено более 100 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, киевская коммерческая структура в течение 2013-2015 годов побеждала в тендерах, которые проводились Министерством и областными департаментами здравоохранения. Общая сумма поставленных бизнесменами изделий медицинского назначения для перитонеального диализа превысила 800 млн грн.

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Во время проверки сотрудники спецслужбы установили, что менеджмент фирмы использовал коррупционные связи среди областных врачей-нефрологов. Медики по сговору с предпринимателями искусственно увеличивали потребность регионов в этом препарате, завышенное количество которого потом прописывалась в технических условиях тендеров. По предварительным подсчетам, за этот период на деньги из госбюджета закуплено "лишней" продукции на более чем 100 млн грн.

Служба безопасности Украины проинформировала соответствующие контролирующие органы, чтобы они осуществили проверку текущих закупок с участием киевской фирмы. В настоящее время профильные специалисты проверяют тендерную документацию.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положение, что повлекло тяжкие последствия).

Продолжается досудебное следствие.