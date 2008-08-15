Пресс-секретарь Тимошенко опровергла заявления о ее поддержке Грузии

Министр иностранных дел Владимир Огрызко заявляет, что премьер Юлия Тимошенко не делает официальных заявлений по поводу событий в Грузии из-за того, что руководство внешней политикой осуществляет президент.

Об этом Огрызко заявил в четверг вечером в эфире 5 канала.

"В соответствии с Конституцией, руководство внешнеполитической деятельностью осуществляет президент Украины. Этим все сказано", - заявил Огрызко.

"Конечно, премьер и я как министр можем высказывать позицию государства, но окончательную линию определяет президент. Что он успешно и делает", - добавил он.

Вместе с тем 5 канал привел заявление пресс-секретаря Тимошенко Марины Сороки, которым она опровергла заявления вице-премьера Григория Немыри, которое он сделал в четверг от имени премьера о солидарности с руководством Грузии.

"Премьер не высказывала своей позиции относительно конфликта на Кавказе. Мне ничего об этом неизвестно. В случае, если такой комментарий появится, он обязательно будет размещен на правительственном портале", - приводит 5 канал слова Сороки.

Украинская правда