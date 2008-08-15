Гриценко: ВР должна отреагировать на грузино-российский конфликт

В сентябре, в начале очередной сессии, Верховная Рада Украины должна принять единое, консолидированное решение по грузино-российскому конфликту.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчекрнул председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО журналистам после заседания комитета, на котором рассматривался вопрос, касающийся конфликта между Россией и Грузией.

В связи с этим А.ГРИЦЕНКО сообщил, что заседании только обсуждались определенные вопросы, но конкретные решения не принимались.

Он объяснил это неполным присутствием всех членов комитета на заседании. Вместе с тем А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что будет инициировать перед Председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ вопрос проведения подготовительного заседания для согласования всех противоречивых вопросов, связанных с ситуацией на Северном Кавказе.

«Верховная Рада должна принять единое, консолидированное решение по этому вопросу, ведь эта сфера непосредственно связана и с нашей независимостью», - сказал А.ГРИЦЕНКО.