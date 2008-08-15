Украина должна добиться выполнения Россией указов Ющенко о ЧФ

Украине необходимо добиться выполнения российской стороной указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о передвижении формирований Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО журналистам после сегодняшнего заседания комитета, на котором рассматривался вопрос о конфликте между Россией и Грузией.

Комментируя вчерашнее подписание Президентом В.ЮЩЕНКО двух указов относительно ЧФ РФ, А.ГРИЦЕНКО заметил, что подобные документы готовились уже давно, но были приняты только сейчас.

А.ГРИЦЕНКО положительно оценил вступление в силу этих указов и в связи с этим заметил, что их принятие подпадает под ситуацию «лучше поздно, чем никогда».

В то же время он отметил, что руководство государства должно принимать такие решения и делать такие заявления, которые будет способно выполнить.

Говоря о действенности этих указов Президента, А.ГРИЦЕНКО заявил, что «Украина должна добиться их выполнения российской стороной».

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командования флота не позже чем за 72 часа направляет через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.

В таком сообщении обязательно указываются сведения о наличии на таких военных кораблях или самолетах лиц, вооружения, боеприпасов и взрывоопасных веществ, военного имущества и траспортируемого оборудования.

В случае получения согласия командование ЧФ информирует не позже чем за сутки до пересечения государственной границы штаб Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и соответствующий таможенный орган Украины.

В случае невыполнения указанных требований службы государственных контрольных органов Украины безотлагательно информируют об этом Министерство иностранных дел Украины и могут от имени Украины требовать от военного корабля или самолета ЧФ немедленно оставить внутренние воды и территориальное море Украины или ее воздушное пространство.