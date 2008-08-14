СБУ: указы Ющенко по ЧФ РФ отвечают интересам Украины

Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и решение Совета национальной безопасности и обороны о порядке пересечения украинской границы военными Черноморского флота России отвечают национальным интересам нашего государства и не являются антироссийскими.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

В частности, она отметила, что СБУ и и.о. председателя Службы Валентин НАВИВАЙЧЕНКО предоставляли руководству государства свои предложения относительно необходимости четкого, систематического, регулярного и полного контроля за воинскими формированиями, которые временно находятся на территории Украины, как это предусмотрено международными нормами. Эти предложения СБУ нашли свое отражение в решении СНБО, добавила начальник пресс-службы ведомства.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, позиция СБУ заключается в том, что необходимо четко знать, какое вооружение ввозится на территорию нашего государства; сколько иностранных военных находится на нашей территории.

«Если международные соглашения, в том числе - двусторонние, не регулируют этот вопрос, то применяется национальное законодательство, как это делается во всех странах мира», - отметила М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент В.ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации, находящиеся на территории Украины.

Порядком, среди прочего, устанавливается, что для пересечения границы Украины военными кораблями или самолетами ЧФ РФ командование флота не позже, чем за 72 часа посылает через штаб ВМС Вооруженных сил Украины в Генштаб ВСУ соответствующее сообщение.

В таком сообщении обязательно отмечаются сведения о наличии на таких военных кораблях или самолетах лиц, вооружения, боеприпасов и взрывоопасных веществ, военного имущества и траспортируемого оборудования.

В случае получения согласия командование ЧФ информирует не позже чем за одни сутки до пересечения государственной границы штаб Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и соответствующий таможенный орган Украины.

В случае невыполнения указанных требований службы государственных контрольных органов Украины безотлагательно информируют об этом Министерство иностранных дел Украины и могут от имени Украины требовать от военного корабля или самолета ЧФ немедленно оставить внутренние воды и территориальное море Украины или ее воздушное пространство.