У Литвина намекают, что не стоит дразнить медведя

Блок Литвина предлагает отказаться от форсированного вступления Украины в НАТО.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины и Народной партии по поводу ситуации вокруг Южной Осетии.

В заявлении фракция Блока Литвина и Народная партия констатируют, что сегодня имеются определенные основаниями сделать первые выводы и с объективных позиций посмотреть на роль нашего государства в политических процессах в Черноморском регионе.

По мнению авторов заявления, ситуация показала, что «применение вооруженной силы, к сожалению, еще остается одним из инструментов для использования „замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве с целью обострения ситуации в интересах других государств».

Также в заявлении отмечается, что “ГУАМ показал свою полную беспомощность, хоть тема разрешения „замороженных" конфликтов декларировалась как одна из главных в его деятельности”.

По мнению Блока Литвина и Народной партии, Украина должна сделать ряд выводов из конфликта на Кавказе. В частности, считают авторы заявления, необходим радикальный пересмотр внешней политики, включая черноморский вектор. “Она должна быть направленной на создание комплексной системы безопасности с учетом интересов всех без исключения стран региона, обеспечения территориальной целостности государств и нерушимости их границ, защита прав человека, мирное разрешение споров и конфликтов. Мы решительно осуждаем практику разрешения этих проблем огнем и кровью”, - говорится в заявлении.

Блок выражает мнение, что при таких условиях необходимо отказаться от ориентации исключительно на один центр силы - на ГУАМ, который доказал свою неэффективность, и строить равноправные отношения со всеми государствами Причерноморья. Не последнюю роль здесь должно играть неуклонное соблюдение и совершенствование действующего законодательства, которое регулирует эту сферу, в частности, Закона „О принципах национальной безопасности Украины".

Также авторы заявления отмечают, что основой внешней политики должен стать отказ от форсированного вступления Украины в НАТО и постепенные шаги по обретению международно признанного нейтрального статуса с реальными гарантиями независимости и безопасности государства.

Блок Литвина и Народная партия обращают внимание на то, что события на Кавказе еще раз напомнили, что гарантия национальной безопасности это, прежде всего, боеспособные Вооруженные силы. «Кроме того, необходимо, наконец, навести элементарный порядок внутри страны, обеспечить стабильность власти и общества, на деле повести борьбу с тотальной коррупцией и бедностью. Отказ от двойных стандартов во внешней политике должен сопровождаться отказом от двойных стандартов в политике внутренней, то есть реальным утверждением верховенства права. Именно в такой плоскости стоит рассмотреть поднятые проблемы на заседании Верховной Рады Украины”, - подчеркивается в заявлении.