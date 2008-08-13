Тимошенко не пригласили на СНБО, а потом оболгали

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в последние дни не получала приглашений на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Управления по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Кроме того, в документе отмечается: “Также известно, что в среду никакое заседание СНБО не проводились. О том, что Совет национальной безопасности и обороны якобы принял решение, а Президент на этом основании выдал Указ, в правительстве узнали из СМИ”.

“К сожалению, - идет речь в сообщении, - вынуждены констатировать, что ложь и попытка скомпрометировать стали единственным делом и ежедневным правилом руководителей президентского Секретариата”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, во время брифинга первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО утвердил решение СНБО о порядке пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины.

По информации А.ШЛАПАКА, СНБО принял это решение путем опроса. Решение поддержали 12 из 14 членов Совбеза. Не поддержали премьер-министр и министр внутренних дел, сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО уже обратился к А.ШЛАПАКУ с требованием опровергнуть информацию о неподдержке им решения Совета национальной безопасности и обороны относительно условий перемещения Черноморского флота России по территории Украины. Ю.ЛУЦЕНКО выразил удивление по поводу того, что он якобы не голосовал за проект решения относительно условий перемещения ЧФ РФ по территории Украины. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он, как большинство членов СНБО, сейчас находится в законном отпуске, но в то же время он не был предупрежден о проведении сегодняшнего заседания СНБО. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он находится в режиме телефонной связи, однако с ним никто не связывался по этому вопросу.