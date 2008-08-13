Ющенко подписал правила пересечения границы Украины кораблями ЧФ РФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом утвердил порядок пересечения государственной границы Украины Черноморским флотом Российской Федерации, который находится на территории Украины.

Текст соответствующего указа главы государства от 13 августа 2008 года № 706/2008 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины “Вопросы пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины” размещен на официальном сайте Президента.

Указ базируется на решении СНБОУ от 13 августа 2008 года, в котором, в частности, отмечается, что "упрощенный режим пересечения государственной границы Украины для Черноморского флота Российской Федерации дает возможность российской стороне фактически бесконтрольно осуществлять пересечение границы, перемещаться в территориальных водах Украины и перемещать через государственную границу Украины на кораблях и летательных аппаратах Черноморского флота Российской Федерации грузы и лиц без согласования с компетентными органами Украины".

Как констатируют в СНБО, отсутствие надлежащего механизма контроля над деятельностью Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины не позволяет осуществлять учет грузов, военнослужащих, членов экипажа и лиц, которые находятся на борту военных кораблей Черноморского флота Российской Федерации, во время пересечения ими государственной границы Украины.

Такая ситуация, отмечается в решении Совета нацбезопасности, несет потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, особенно в случае использования военных формирований Черноморского флота Российской Федерации против третьих государств.

Следовательно, подчеркнули в СНБО, существует объективная необходимость ввести разрешительный механизм для пересечения государственной границы Украины военнослужащими, грузами и военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, что даст возможность иметь объективную информацию относительно базирования Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”.

В связи с этим Президент утвердил такой порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, который находится на территории Украины: “Пропуск через государственную границу Украины военнослужащих Черноморского флота и членов их семей, грузов, лиц из состава охраны и специалистов, которые сопровождают грузы, осуществляется:

а) тех, что въезжают (ввозятся) в Украину в обычном порядке, - в установленных пунктах пропуска через государственную границу Украины;

б) тех, что находятся на военных кораблях (судах обеспечения) Черноморского флота, - в местах дислокации этих кораблей (судов обеспечения): бухтах Севастопольской, Южной, Карантинной, Казачьей и Феодосийском торговом порту;

в) тех, что находятся на летательных аппаратах Черноморского флота, - на аэродромах Кача и Гвардейское.

Во время пропуска через государственную границу Украины военнослужащих Черноморского флота, грузов, лиц из состава охраны и специалистов, которые сопровождают грузы, подразделения или органы Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства аграрной политики Украины, Министерства охраны окружающей природной среды Украины, Министерства культуры и туризма Украины (далее - службы государственных контрольных органов Украины) в соответствии с законодательством осуществляют пограничный, таможенный и другие виды контроля (далее - контроль).

Военнослужащие Черноморского флота и лица из состава охраны и специалисты, которые сопровождают грузы, пересекают государственную границу в пунктах пропуска через государственную границу Украины по предъявлении удостоверения личности военнослужащего (военного билета) или паспорта и после заполнения иммиграционной карточки.

Военнослужащие Черноморского флота из состава экипажа военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата Черноморского флота пересекают государственную границу Украины в местах, определенных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 этого Порядка, по предъявлении удостоверения личности военнослужащего (военного билета) или паспорта, по списку членов экипажа такого военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата. Регистрация военнослужащих осуществляется путем проставления в списке членов экипажа такого военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата отметки «Въезд» («Выезд»).

Члены семей военнослужащих Черноморского флота въезжают в Украину и выезжают из Украины в порядке, определенном законодательством Украины.

Пропуск через государственную границу Украины военнослужащих Черноморского флота, грузов, лиц из состава охраны и специалистов, которые сопровождают грузы, в местах, определенных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 этого Порядка, осуществляется по технологической схеме пропуска через государственную границу Украины, которая определяется начальником органа охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины по согласованию с руководителями других служб государственных контрольных органов Украины и командиром военного формирования Черноморского флота, в месте дислокации которого осуществляется пропуск через государственную границу Украины.

Проверка документов на соответствие данным, отмеченным в списке членов экипажа военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата Черноморского флота, проводится в месте, определенном командиром такого военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата.

Для пересечения государственной границы Украины военными кораблями (судами обеспечения) или летательными аппаратами Черноморского флота командование Черноморского флота не позже чем за 72 часа направляет через штаб Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщение о пересечении государственной границы Украины, в котором обязательно отмечаются сведения о наличии на таких военных кораблях (судах обеспечения) или летательных аппаратах лиц, вооружения, боеприпасов и взрывоопасных веществ, военного имущества и оборудования, что транспортируется, и в случае получения согласия информирует не позже чем за одни сутки до пересечения государственной границы штаб Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и соответствующий таможенный орган Украины касательно:

выхода военных кораблей (судов обеспечения) Черноморского флота за пределы территориального моря Украины или прибытия их в места дислокации из-за границы;

вылета из Украины или прилета в Украину летательных аппаратов Черноморского флота.

При этом в установленном порядке отмечаются, в частности, сведения о типе военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата Черноморского флота, количестве членов экипажа и других лиц, которых планируется перевезти, пункте пропуска через государственную границу Украины или месте осуществления контроля в местах дислокации, времени выхода (прибытии) военного корабля (судна обеспечения) и вылета (прилета) летательного аппарата Черноморского флота.

Командир военного формирования или в соответствующих случаях по его приказу командир военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата Черноморского флота в установленном порядке передает должностным лицам Государственной пограничной службы Украины (начальникам контрольно-пропускных пунктов) и таможенных органов в месте осуществления контроля такие документы:

список лиц, которые не являются членами экипажа военного корабля (судна обеспечения) Черноморского флота;

сведения о характере и количестве грузов, которые загружаются (выгружаются) на военный корабль (судно обеспечения) Черноморского флота для их ввоза на территорию Украины или вывоза за ее границы;

выписку из полетного задания летательного аппарата Черноморского флота со списком лиц, которые не являются членами экипажа, и данными о грузе, что ввозится на территорию Украины или вывозится за ее границы;

справку об отсутствии на борту военного корабля (судна обеспечения), летательного аппарата Черноморского флота посторонних лиц, а также грузов и другого имущества, запрещенного к ввозу на территорию Украины или вывозу за ее границы;

список лиц, которые являются членами экипажа военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата Черноморского флота.

Пропуск через государственную границу Украины военных кораблей (судов обеспечения) и летательных аппаратов Черноморского флота с грузами, которые ввозятся для потребностей Черноморского флота на территорию Украины или вывозятся за ее границы и подлежат государственному экспортному контролю, осуществляется в установленном порядке по разрешению или заключению Государственной службы экспортного контроля Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Командир военного формирования Черноморского флота обеспечивает доставку сотрудников служб государственных контрольных органов Украины к месту дислокации этого формирования, создание условий для выполнения ими своих функций и поддержки режимных мероприятий во время осуществления контроля.

Сведения, списки и справки, предусмотренные в пунктах 7 и 8 этого Порядка, составляются соответствующими должностными лицами Черноморского флота и подаются службам государственных контрольных органов Украины.

Сведения о лицах, которые поступили в Государственную пограничную службу Украины согласно пунктам 4, 5, 7 и 8 этого Порядка, передаются в соответствующие территориальные подразделения Министерства внутренних дел Украины по вопросам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц в части, что их касается.

В случае нарушения командиром военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата Черноморского флота этого Порядка, законов и других нормативно-правовых актов Украины службы государственных контрольных органов Украины имеют право требовать от командира такого военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата соблюдения законодательства Украины.

В случае невыполнения данных требований службы государственных контрольных органов Украины безотлагательно информируют об этом Министерство иностранных дел Украины, и в соответствии со статьями 2 и ЗО Конвенции ООН по морскому праву 1982 года могут от имени Украины требовать от военного корабля (судна обеспечения) или летательного аппарата Черноморского флота немедленно покинуть внутренние воды и территориальное море Украины или ее воздушное пространство”.