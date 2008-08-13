У Ющенко объяснили, почему Украина не может выйти из СНГ
Успокаивал Гончарук
|Андрей ГОНЧАРУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины сегодня Андрей ГОНЧАРУК на брифинге для прессы.
«Могу вас успокоить: сегодня никакого выхода Украины из СНГ не произошло», - сказал А.ГОНЧАРУК.
Он напомнил, что Украина не присоединилась к базовому договору о создании СНГ, и поэтому принимает участие в работе этой организации только в тех сферах, где видит свою выгоду. При этом он отметил, что львиная доля этих отношений касается экономических вопросов.
В то же время, по словам А.ГОНЧАРУКА, вопрос целесообразности продолжения такого сотрудничества с СНГ обсуждается. «Изучение этого вопроса никак не снято с повестки дня», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Грузия приняла решение выйти из Содружества Независимых Государств и призвала Украину и другие государства следовать ее примеру. Об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, выступая 12 августа на митинге в Тбилиси.