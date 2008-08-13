У Ющенко объяснили, почему Украина не может выйти из СНГ

Украина не может выйти из СНГ, поскольку не является членом этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины сегодня Андрей ГОНЧАРУК на брифинге для прессы.

«Могу вас успокоить: сегодня никакого выхода Украины из СНГ не произошло», - сказал А.ГОНЧАРУК.

Он напомнил, что Украина не присоединилась к базовому договору о создании СНГ, и поэтому принимает участие в работе этой организации только в тех сферах, где видит свою выгоду. При этом он отметил, что львиная доля этих отношений касается экономических вопросов.

В то же время, по словам А.ГОНЧАРУКА, вопрос целесообразности продолжения такого сотрудничества с СНГ обсуждается. «Изучение этого вопроса никак не снято с повестки дня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Грузия приняла решение выйти из Содружества Независимых Государств и призвала Украину и другие государства следовать ее примеру. Об этом заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, выступая 12 августа на митинге в Тбилиси.