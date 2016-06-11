ЦИК уже зарегистрировала 113 кандидатов в нардепы на промежуточных выборах 17 июля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания на основании заявлений политических партий о регистрации кандидатов в народные депутаты, а также заявлений граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами.

В частности, в ОИО № 23 комиссия зарегистрировала 4 кандидата, 10 кандидатов в ОИО № 27, 19 кандидатов в ОИО № 114, 10 кандидатов в ОИО № 151, 6 кандидатов в ОИО № 183, 7 кандидатов в ОИО № 206.

Читайте такжеВопрос назначения новых членов ЦИК будет рассмотрен в Раде 16 июня - Парубий

Вместе с тем, комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Сергея Мошенского, который баллотировался в ОИО № 114 в порядке самовыдвижения, в связи с его отказом.

Кроме того, отказано в регистрации кандидату в народные депутаты Ивану Доронкину, самовыдвиженцу в одномандатном избирательном округе № 151. Решение принято в связи с несоблюдением этим кандидатом требований Конституции и законодательства относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения выборов.

Таким образом, по состоянию на 10 июня ЦИК зарегистрировала 113 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов, которые состоятся 17 июля.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).