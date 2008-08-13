МИД Украины: корабли ЧФ не имеют права плыть куда захотят

Отсутствие любых ограничений относительно использования Россией Черноморского флота не соответствует положениям базовых соглашений относительно ЧФ РФ и нормам международного права. Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины относительно высказываний и.о. министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА по вопросам ЧФ РФ.

Как отмечает МИД, 12 августа с.г. некоторые СМИ распространили заявление и.о. министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКА о том, что Россия имеет право использовать Черноморский флот РФ, которая временно дислоцируется на территории Украины, в любых своих целях.

Пресс-служба МИД Украины отмечает, что пребывание ЧФ РФ на территории Украины регулируется базовыми соглашениями по вопросам ЧФ РФ от 28 мая 1997 года и законодательством Украины. В соответствии со статьей 6 Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины, военные формирования ЧФ РФ должны уважать суверенитет Украины, придерживаться ее законодательства, в которое, безусловно, входят и действующие международные договоры Украины, и не допускать вмешательства во внутренние дела Украины.

Е.КОРНИЙЧУК, как следует из его комментария, не полностью знаком с содержанием базовых соглашений и имеющимся законодательством Украины в сфере временного пребывания ЧФ РФ, отмечает пресс-служба МИД. В ином случае, и.о. министра должен знать, что такие вопросы как прохождение ЧФ РФ территориальными водами Украины, пересечение Государственной границы Украины, передвижение воинских подразделений флота по территории нашего государства, регулируется именно законодательством Украины.

Отсутствие любых ограничений относительно использования Россией ЧФ, о чем вел речь Е.КОРНИЙЧУК, бесспорно не соответствует самим положениям базовых соглашений относительно ЧФ РФ и нормам международного права, говорится в комментарии МИД.

Хотелось бы также отметить, что право толкования международных договоров Украины, в соответствии с законодательством нашего государства, является исключительной прерогативой МИД, подчеркивает пресс-служба.

Комментарий Е.КОРНИЙЧУКА является, скорее, частной оценкой и не отображает официальную позицию Украины, отмечает пресс-служба МИД.