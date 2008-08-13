Барак Обама осудил российскую агрессию
00:51, 13 августа 2008Политика
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Да и Маккейн настроен критически
Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама в своем заявлении осудил действия российских войск в Южной Осетии, сообщается на сайте CNN.
"Неважно, как начался этот конфликт, но Россия вывела его за рамки ситуации вокруг Южной Осетии и вторглась на территорию другого государства", - заявил сенатор. Действиям России нет оправдания, добавил он.
Сразу после начала военных действий на территории Южной Осетии Обама призвал обе стороны конфликта одуматься и урегулировать ситуацию путем мирных переговоров. Его соперник от Республиканской партии Джон Маккейн также занял критическую по отношению к Кремлю позицию.
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