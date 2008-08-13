Барак Обама осудил российскую агрессию

Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама в своем заявлении осудил действия российских войск в Южной Осетии, сообщается на сайте CNN.

"Неважно, как начался этот конфликт, но Россия вывела его за рамки ситуации вокруг Южной Осетии и вторглась на территорию другого государства", - заявил сенатор. Действиям России нет оправдания, добавил он.

Сразу после начала военных действий на территории Южной Осетии Обама призвал обе стороны конфликта одуматься и урегулировать ситуацию путем мирных переговоров. Его соперник от Республиканской партии Джон Маккейн также занял критическую по отношению к Кремлю позицию.

Лента.ру