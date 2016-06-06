Партия "Видродження" выдвинула кандидатов в Раду на промежуточных выборах
13:01, 06 июня 2016Политика
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Партия "Видродження" выдвинула кандидатов для участия в промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля 2016 года в одномандатных избирательных округах.
Партия "Видродження" выдвинула кандидатов в Верховную Раду / vidrodzhennya.org.ua
Соответствующее решение было принято по результатам 4-го этапа VI внеочередного Съезда Партии "Видродження", прошедшего 3 июня.
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Так, по результатам Съезда принято решение выдвигать кандидатов в следующих одномандатных избирательных округах:
- № 27 (Днепропетровская область) – Крупский Анатолий Федорович;
- № 151 (Полтавская область) – Овчаренко Людмила Николаевна;
- № 183 (Херсонская область) – Опанащенко Михаил Владимирович;
- № 206 (Черниговская область) – Винниченко Владимир Федорович.
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