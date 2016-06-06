Партия "Видродження" выдвинула кандидатов в Раду на промежуточных выборах

Партия "Видродження" выдвинула кандидатов для участия в промежуточных выборах народных депутатов Украины 17 июля 2016 года в одномандатных избирательных округах.

Соответствующее решение было принято по результатам 4-го этапа VI внеочередного Съезда Партии "Видродження", прошедшего 3 июня. Читайте такжеЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов в нардепы на промежуточных выборах 17 июля Так, по результатам Съезда принято решение выдвигать кандидатов в следующих одномандатных избирательных округах: - № 27 (Днепропетровская область) – Крупский Анатолий Федорович; - № 151 (Полтавская область) – Овчаренко Людмила Николаевна; - № 183 (Херсонская область) – Опанащенко Михаил Владимирович; - № 206 (Черниговская область) – Винниченко Владимир Федорович.

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