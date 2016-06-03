Порошенко осудил скандальный "слив" "Миротворца": это было огромной ошибкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Мы считаем, что это (публикация данных журналистов) было огромной ошибкой", - сказал Порошенко.

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На вопрос, готов ли он публично осудить обнародование персональных данных журналистов на сайте "Миротворец", Порошенко ответил: "Прежде всего, вы абсолютно правы, я публично осуждаю публикацию более четырех тысяч имен журналистов на сайте "Миротворец".

Порошенко подчеркнул: "Мы уже отреагировали на это (публикацию данных журналистов). Я тогда повторял и сейчас гарантирую: в Украине журналистам ничего не угрожает. Соответствующие инструкции предоставлены спецслужбам и правоохранительным органам".

При этом он признал необходимость разработки механизма того, каким образом журналисты, которые законно приезжают в Украину, могут посещать оккупированные территории, преодолевая линию столкновения.

Порошенко сообщил, что довел до сведения правоохранительных органов о необходимости защиты прав журналистов, включая тех, кто в списке ”Миротворца”.

По словам главы государства, при публикации на независимом интернет-сайте информации ”мы имеем очень ограниченные инструменты для реагирования, которые связаны с тем, чтобы закрыть эту публикацию”.

Вместе с тем, Порошенко обратил внимание, что если речь идет о российских журналистах, то ”некоторые из них совершают преступные действия”. Он добавил, что в отношении этих журналистов будет проведено отдельное расследование.