Россия начнет переговоры о возвращении кораблей ЧФ в Севастополь

МИД РФ начнет переговоры с Украиной по вопросу возвращения кораблей Черноморского флота в Севастополь, сообщил на пресс-конференции в Москве статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. "Мы специально займемся этим вопросом в контактах с нашими партнерами", - сказал он. В целом замминистра отметил, что российские корабли подошли абхазским водам, поскольку Россия не хочет, "чтобы в Абхазии повторилась ситуация", подобная в Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что Украина предостерегает российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота РФ в конфликте вокруг Южной Осетии. Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, с целью избежать ситуации, когда Украина сможет быть втянута в конфликт через участие кораблей ЧФ РФ, которые временно базируются в на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в указанных действиях.

По имеющейся в МИД Украины информации, 9 августа 2008 года из Севастополя вышла оперативная группа кораблей Черноморского флота Российской Федерации во главе с командующим ЧФ РФ А.КЛЕЦКОВЫМ.

По сообщению российской стороны, корабли следуют в Новороссийск. В состав этой группы входят ракетный крейсер „Москва”, БСК „Сметливый”, МСК „Муромец” и „Александровец”, два ракетных катера, морской транспорт „Генерал Рябиков” и спасательное судно „Эпрон”.

8 августа 2008 года в Новороссийск отправился БДК „Ямал”. Кроме того, большая группа кораблей ЧФ РФ, дислоцированных в Севастополе, приняла участие в стратегических учениях „Кавказ - 2008” и осталась в районе Новороссийска.