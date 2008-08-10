Украина обещает не пустить корабли ЧФ из Грузии обратно в Крым

Украина предостерегает российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота России в конфликте в Южной Осетии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно ситуации в Южной Осетии (Грузия).

“С целью предотвращения возникновения обстоятельств, из-за которых Украина может быть втянута в вооруженный конфликт и военные действия вследствие участия в них воинских формирований ЧФ РФ, которые временно базируются и дислоцируются на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеупомянутых действиях”, – говорится в заявлении.

Также Украина выражает обеспокоенность тем, что Россия медлит с подготовкой и подписанием Соглашения об участии ЧФ РФ, дислоцируемого на территории Украины, в конфликтных ситуациях.

По имеющейся в МИД Украины информации, 9 августа 2008 года из Севастополя вышла оперативная группа кораблей Черноморского флота Российской Федерации во главе с командующим ЧФ РФ А.КЛЕЦКОВЫМ.

По сообщению российской стороны, корабли следуют в Новороссийск. В состав этой группы входят ракетный крейсер „Москва”, БСК „Сметливый”, МСК „Муромец” и „Александровец”, два ракетных катера, морской транспорт „Генерал Рябиков” и спасательное судно „Эпрон”.

8 августа 2008 года в Новороссийск отправился БДК „Ямал”. Кроме того, большая группа кораблей ЧФ РФ, дислоцированных в Севастополе, приняла участие в стратегических учениях „Кавказ - 2008” и осталась в районе Новороссийска.

Как сообщал УНИАН, группировки кораблей Черноморского флота ВМФ России, в частности флагман флота ракетный крейсер «Москва», прибыли сегодня в восточную часть Черного моря, к морской границе с Грузией.