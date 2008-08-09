Путин: грузинский народ в России считают братским народом

В России всегда относились к Грузии с огромным уважением, а грузинский народ в России считают братским народом, отметил премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании во Владикавказе, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал "Вести".

"Уверен, что, несмотря на трагические события сегодняшнего дня, так и будет в будущем", - подчеркнул премьер.

Он пояснил, что уважительное отношении к Грузии в России сохранится в будущем, несмотря на преступную политику нынешних правителей этой страны. "Придет время, и сам грузинский народ даст объективную оценку деятельности сегодняшнего руководства", - отметил В.Путин.