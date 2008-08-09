Ющенко направил Огрызко в Тбилиси

19:27, 09 августа 2008
Политика
1331 0

Министр доложил Президенту об усилиях МИД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил министра иностранных дел Владимира ОГРИЗКО в Тбилиси для проведения консультаций с руководством Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе сегодняшней встречи руководитель дипломатического ведомства также доложил главе государства об усилиях МИД относительно урегулирования мирным путем вооруженного противостояния в Южной Осетии.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter