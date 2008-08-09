Ющенко направил Огрызко в Тбилиси
19:27, 09 августа 2008Политика
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Министр доложил Президенту об усилиях МИД
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил министра иностранных дел Владимира ОГРИЗКО в Тбилиси для проведения консультаций с руководством Грузии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В ходе сегодняшней встречи руководитель дипломатического ведомства также доложил главе государства об усилиях МИД относительно урегулирования мирным путем вооруженного противостояния в Южной Осетии.
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